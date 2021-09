Tails of Iron - La version physique est enfin disponible sur Nintendo Switch

Dernière création signée Odd Bug Studio, Tails of Iron est enfin disponible sur Nintendo Switch depuis le 17 septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour les allergiques au dématérialisé, United Label, Odd Bug Studio et Just For Games ont signé un partenariat pour proposer aux joueurs une version physique du jeu. Disponible dès aujourd'hui, cette version est trouvable dans diverses boutiques en ligne comme amazon ou simplement la boutique de Just For Games.

À propos de Tails of Iron : Tails of Iron est une aventure RPG avec des combats brutaux. Vous êtes Redgi, héritier du Trône, partant dans une quête périlleuse pour reconquérir votre royaume. Explorez un monde trompeur, rassemblez vos braves compagnons, et bannissez le clan des Grenouilles une fois pour toutes ! Caractéristiques principales : Des combats brutaux, inspirés du genre souls-like, avec des esquives, des parades et des exécutions fatales !

Un royaume vaste et perfide, comprenant six biomes distincts, chacun avec ses propres chemins cachés et secrets.

Une histoire passionnante, racontée par la voix grave et rauque du légendaire Doug Cockle.

Des styles d'attaque personnalisables grâce à un large éventail d'armes et d'armures distinctes.

Une gamme de quêtes secondaires offrant aux joueurs de l'or supplémentaire.

Des plans d'armes à retrouver pour les forger et les rendre plus puissantes,

Des combats de boss sauvages contre les généraux surdimensionnés du Clan des Grenouilles.

Un style artistique magnifique et soigné, en 2D dessiné à la main. Les versions physiques contiennent le pack DLC « Crimson Knight », offrant : 3 Skins d’Armure

3 Skins de Casques

3 Skins d’Armes

3 Skins de Boucliers