Tails of Iron dévoile une nouvelle Bande-Annonce à l'occasion du Future Game Show de la gamescom

Prochain jeu du studio Odd Bug Studio, Tails of Iron a eu l'occasion de dévoiler un tout nouveau trailer à l'occasion du Future Game Show de la gamescom 2021. L'occasion pour les amateurs de RPG de découvrir plus en détail ce nouvel univers où s'affrontent rats et grenouilles dans des joutes sanglantes à coups d'armes traditionnelles et de magies.

Avec des roulades d'esquive, des coups de parade et des exécutions fatales, la dernière bande-annonce dévoile davantage les combats horribles et éprouvants qui attendent le jeune Redgi le Rat. A travers plusieurs biomes distincts, les spectateurs découvrent également une sélection de boss inédits, dont Ratnor Verminson, qui lance des éclairs, Bloki Magu, qui se nourrit de rats, et la Grenouille de Fer, volant avec un jetpack, une création mécanique fabriquée par l'ignoble Grenouille Chaman.

Pour rappel, Tails of Iron est attendu pour le 17 septembre sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Une édition physique sera également proposée grâce au partenariat entre United Label et le distributeur Just For Games.

Source : Nintendo