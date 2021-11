Tails of Iron dévoile une nouvelle extension gratuite dénommée Bloody Whiskers

Sorti le 17 septembre 2021, Tails of Iron a fait son petit effet pour les amateurs d'Action-RPG à juste titre. Si vous avez déjà terminé l'aventure principale, vous serez ravis d'apprendre que le jeu voit arriver aujourd'hui une nouvelle extension massive dénommée Bloody Whiskers.

Rejoignez Redgi dans sa lutte contre les guerriers les plus mortels du pays pour obtenir la clé de la chambre de l'ancien roi et découvrir l'odieux secret qui s'y cache. Cela signifie que les joueurs auront enfin accès à la fameuse "porte verrouillée" ayant suscité beaucoup de spéculations et d'intrigues au sein de la communauté des joueurs.

Le nouveau mode de difficulté "Bloody Whiskers", qui porte bien son nom, donne une double dose de jus d'insectes à Tails of Iron, ce qui en fait une expérience beaucoup plus difficile, conçue pour ceux qui ont une volonté de fer. Quant à ceux qui cherchent un passage plus sûr dans l'histoire, le mode "Fairy Tail", moins brutal, est également disponible, permettant aux joueurs de s'immerger dans la riche narration et le monde dessiné à la main avec amour.

Le DLC de Tails of Iron "Bloody Whiskers" comprend :