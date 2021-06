Super Smash Bros. Ultimate : Masahiro Sakurai confirme que le prochain personnage DLC sera bien l'ultime combattant du jeu

Depuis la sortie de Super Smash Bros. Ultimate en décembre 2018, le casting du jeu ne cesse de s'étoffer et avec Kazuya Mishima de la célèbre série de jeux de combat Tekken, il y a désormais 83 combattants dans le jeu issus de licences diverses et variées. Il reste cependant encore un combattant du Fighters Pass Vol. 2 a être dévoilé... Ainsi, après Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FINAL FANTASY VII , Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 et donc Kazuya Mishima de Tekken, les paris sont ouverts pour deviner qui sera l'ultime combattant du jeu.

Et si, à ce stade, tout est possible, une chose semble certaine, ce 84eme personnage sera bien le dernier. En effet, Masahiro Sakurai, le papa du jeu, l'a réaffirmé lors de la présentation spéciale diffusée il y a peu (et que vous pouvez revoir avec le détail de toutes les annonces ICI) le set de combattant 11 du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate sera le dernier qui sera ajouté au jeu.. Ainsi, le projet de rassembler de nombreux jeux anciens et nouveaux, avec des personnages et des univers différents touchera à sa fin. Il est vrai que Masahiro Sakurai travaille sur Super Smash Bros. Ultimate (en englobant les versions Wii U et 3DS) depuis près de 10 ans et il est sans doute temps qu'il passe à autre chose et nous offre d'autres jeux... Alors quel sera ce dernier combattant , Waluigi ? La barre de Pong (on y tient) Lara Croft ? N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. L'ultime combattant sera dévoilé bien plus tard mais sortira d'ici la fin de l'année.