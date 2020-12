Super Smash Bros. Ultimate : les amiibo Banjo & Kazooie, Terry et Byleth datés en France

Après l'annonce de l'arrivée de Sephiroth dans Super Smash Bros. Ultimate (voir ici), Nintendo en a profité pour continuer sa communication autour de son jeu de combat. Teasé par M.Sakurai en personne lors de la vidéo de présentation de Steve/Alex, Big N vient enfin de donner la date officielle de la mise en rayon des amiibo de Banjo & Kazooie, Terry et Byleth qui est alors prévue le 26 mars 2021 .

Avec l'arrivée des amiibo Banjo & Kazooie, Terry et Byleth, cela clôt définitivement le Fighters Pass Vol.1 de Super Smash Bros. Ultimate. À ce jour nous n'avons aucune confirmation sur le fait que Nintendo serait en train de produire les amiibo du Fighters Pass Vol.2 (Min Min, Steve/Alex et Sephiroth). Peut-être que M.Makurai nous en dira un peu plus dans sa vidéo de présentation de Sephiroth prévue la semaine prochaine. Affaire à suivre...