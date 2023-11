Super Mario Run : des stages gratuits pour célébrer la sortie de Super Mario Bros. Wonder

Pour célébrer la sortie de Super Mario Bros. Wonder, Nintendo nous rappelle l'existence de Super Mario Run, le jeu Mario sorti sur mobiles en 2016 (et oui, déjà !). Depuis hier et jusqu'au 30 novembre , vous pourrez découvrir et jouer à un nouveau stage par jour de Super Mario Run. Une bonne occasion de (re)lancer le jeu pour constater qu'il reste toujours aussi bon et retors, Nintendo ayant parfaitement réussi à adapter sa licence aux exigences et contraintes du format mobile.

Pour rappel, Super Mario RUN est disponible à la vente sur l''App Store (ici) et le Google Play (là). Pour plus de détails, voir notre test complet ici. Quant à Super Mario Bros. Wonder, il est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop et notre test complet est à retrouver LA.

