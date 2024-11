Super Mario Party Jamboree reçoit la mise à jour 1.1.1 qui corrige des problèmes avec le mode en ligne - Tous les détails.

Super Mario Party Jamboree est le dernier opus de la célèbre série de Nintendo et l'un des gros succès de cette fin d'année sur Nintendo Switch. Très riche, et bourré de mini-jeux et de modes divers et variés, Super Mario Party Jamboree est incontestablement une valeur sûre pour garantir une bonne soirée de jeu entres amis.

Parmi les modes de jeux, la possibilité de jouer à différents jeux en ligne avec ses amis ou d'autres joueurs du monde entier. Il semblerait toutefois qu'un problème empêchait certains joueurs (en fonction de la longueur de leur alias) de jouer en igne dnas la Marina des mini-jeux. ce problème est désormais réglé suite à la mise à jour 1.1.1

Notes de mise à jour de Super Mario Party Jamboree - Ver. 1.1.1 (sortie le 19 novembre 2024 )

En ligne Correction d'un problème où, lors de la sélection dans « la Marina des mini-jeux» → « Bataille des défis » → « Mondial » et « jeu en ligne ", en fonction de la longueur du nom (surnom) du joueur qui a créé la salle et invité ses amis, le message suivant apparaissait " Il n'y a pas d'autres participants. Retour à la place centrale » mettant fin à la session, et fermant le logiciel pour les autres participants.

Pour rappel, Super Mario Party Jamboree est disponible depuis le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos sur Super Mario Party Jamboree lire notre test complet et notre revue de tests

