Super Mario Land et deux autres jeux Game Boy de retour sur Nintendo Switch

Enfin ! Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent redécouvrir dès aujourd'hui Super Mario Land, premier du nom ainsi que deux autres jeux rétro sur l'application Game Boy de leur console, Alleyway, un jeu de casse-brique ainsi que Baseball, un jeu de... baseball. Retrouvez donc ces trois classiques Game Boy en mettant à jour votre application.

Présentation officielle de Super Mario Land sorti en 1990 sur Game Boy

Sur terre, sous l'eau et dans les airs, vous devrez faire appel à toutes vos aptitudes pour traverser les quatre royaumes de Sarasaland, terrasser l'ignoble Tatanga et secourir la princesse Daisy.

Cet épisode au style de jeu familier, savoureux mélange de plateformes et de transformations en tout genre, se distingue par l'ajout de stages en véhicule : Mario peut en effet prendre les commandes de l'avion Sky Pop et du sous-marin Marine Pop.

Présentation officielle de Alleyway sorti en 1990 sur Game Boy

Si le début du jeu peut sembler facile, le défi se corse peu à peu avec l'apparition de murs de briques qui se déplacent horizontalement ou verticalement. Éprouvez également votre adresse au cours de stages bonus en cassant le plus de briques possible en un temps limité.

Votre mission est simple : survivre et engranger un maximum de points ! Tout au long des 32 stages captivants qui composent le jeu, contrôlez la barre et détruisez les briques en faisant rebondir la balle sans la laisser tomber. Cassez toutes les briques pour passer au stage suivant.

Présentation officielle de Baseball sorti sur Game Boy

Choisissez un premier lanceur sur le terrain (Mario, par exemple). Il lance ses balles à toute vitesse en évitant le batteur. Mais le batteur parvient à intercepter une balle, et le joueur de champ s'élance sur le terrain. Alors qu'il dépasse la première base, un second joueur le rejoint dans sa course fulgurante. Trois retraits plus tard, un autre lancé, une nouvelle interception, la balle disparaît dans les airs... Cette fois-ci, un home run !

Pour rappel, retrouvez les différentes formules d'abonnement au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

