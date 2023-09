Nintendo n'a imposé aucun délai aux développeurs de Super Mario Bros. Wonder

Dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct spécial Super Mario Bros. Wonder dont vous pouvez retrouver TOUS LES DETAILS ICI), le producteur du jeu, Takashi Tezuka et son directeur, Shiro Mouri ont accordé un entretien au site WIRED. L'occasion d'en apprendre plus sur le développement du titre et son processus de création.

On découvre ainsi que Nintendo n'aurait imposé aucune limite de temps au développement du jeu et n'aurait jamais mis la pression sur les développeurs, leur permettant de laisser libre cours à leur créativité en testant toutes sortes d'idées. Nintendo voulait vraiment que le jeu soit réussi et était prêt à mettre le temps qu'il fallait pour qu'il le soit. Débarrassée du stress à devoir terminer le jeu à une date précise, toute l'équipe s'est alors impliquée comme jamais. Il y a eu de grandes discussions afin de rendre le jeu surprenant et rempli de secrets. Chacun a pu faire des propositions et entre 1000 et 2000 idées ont ainsi été lancées ! Et petit à petit, il a fallu affiné, en garder certaines et en mettre de côté d'autres.

Super Mario Bros. Wonder est un jeu basé sur la liberté laissée aux joueurs. Les joueurs peuvent notamment choisir les niveaux sans forcément les faire dans l'ordre mais aussi les "chemins" qu'ils contiennent, les items, les badges et les personnages. Il y en a 12 dont certains destinés aux jeunes joueurs pour que tout le monde puisse jouer ensemble.

Pour Takashi Tezuka, il était aussi important que les joueurs aient envie de jouer longtemps et prennent plaisir à refaire encore et encore les mêmes niveaux en y découvrant de nouvelles choses. Pour y arriver, il a demandé à ses équipes de se débarrasser de ce qu'ils croyaient savoir sur Mario, avec un seul leitmotiv "Si vous pensez que ça a l'air cool, ça va être amusant. Faites-le."

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Wired