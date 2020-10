Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy seront-ils bientôt vendus séparément sur l'eShop de la Nintendo Switch ?

Après des mois de rumeurs, Super Mario 3D All-Stars est enfin disponible sur Nintendo Switch, permettant aux fans de Nintendo de (re)jouer aux trois premiers Super Mario 3D : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy Cependant la compilation a un côté évènementiel puisqu'elle ne sera officiellement mise en vente que jusqu'au 31 mars 2021. Après cette date, le jeu sera retiré de l'eShop et les magasins ne seront plus réapprovisionnés. Un choix de Nintendo qui laisse beaucoup de joueurs sceptiques... Pourquoi ne pas continuer à vendre ces titres très appréciés par les joueurs ? Nintendo a-t-il un autre plan, après le 21 mars 2021 ?

C'est possible... C'est en tout cas ce que pense Mat Piscatella, un analyste bien connu du NPD Group qui voit mal Nintendo supprimer totalement ces trois jeux de son catalogue, et imagine même de nouvelles options d'achat notamment sur l'eshop qui pourrait répertorier et vendre les trois jeux indépendamment. Ainsi, la compilation ne serait plus en vente mais les trois jeux pourraient continuer à être disponible indépendamment, permettant ainsi aux joueurs de choisir le ou les jeux qu'il souhaite...

Mat Piscatella pense d'ailleurs que vu le succès de Super Mario 3D All-Stars et la forte demande des joueurs pour (re)jouer à d'anciens titres, d 'autres jeux Nintendo du passé pourraient sortir sur l'eShop... En même temps avec Nintendo faut toujours s'attendre à être surpris ! Alors Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy finiront-ils par être vendus séparément sur l'eShop ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.