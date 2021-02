Super Mario 3D : Bowser's Fury se dévoile avec une vidéo de gameplay à 2 joueurs en co-op

Enfin ! On passe aux choses sérieuses sur Nintendo Switch avec la sortie dans quelques jours de Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui propose non pas mais deux jeux Mario d'un seul coup, d'un seul ! Un duo (on l'espère) gagnant dont on vous a déjà longuement parlé dans nos news précédentes en attendant notre test complet à venir... Pourtant, il y a encore beaucoup à dire et à découvrir surtout sur Bowser's Fury qui est une '"aventure bonus" inédite. Et justement, si vous n'en pouvez plus d'attendre, Kit et Krysta, le duo de l'émission web Nintendo Minute, vous invitent à découvrir une session de Bowser's Fury de gameplay à deux en coopération. L'occasion de mieux comprendre comment se passe la coopération entre Mario et Bowser Jr dans le jeu. Evidemment si près de la sortie du titre, certains préféreront ne rien regarder de façon à préserver l'effet de surprise même si, rappelons le, Nintendo Minute est une vidéo officielle et que donc ce qui y est montré est voulu par Nintendo.

Retrouvez nos premières impressions avec notre preview à lire ICI et découvrez nos premiers pas dans les deux jeux avec nos vidéos de gameplay exclusives ci-dessous. Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu en exclusivité le 12 février 2021 sur Nintendo Switch.

