Story of Seasons : Pioneers of Olive Town fait le plein d'informations et d'images en français

Nouvel épisode de la franchise Story of Seasons à sortir cette année sur Nintendo Switch, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town vous propose de vivre une nouvelle aventure dans le village d'Olive Town bâtit il y a des années par un de vos aïeuls. Après nous avoir présenté en vidéo les bachelors et bachelorettes dans deux vidéos dédiées, Marvelous revient aujourd'hui en détails sur différents éléments qui composeront l'ensemble de notre aventure. Pour rappel, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est attendu pour le 26 mars 2021 .

Vivez la vie à votre façon grâce à une personnalisation approfondie des personnages :

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town vous laissera choisir librement l'apparence, la voix et les vêtements de votre personnage pour personnaliser davantage votre nouvelle vie à la ferme. De nouveaux vêtements et d'autres options de personnalisation peuvent également être achetés dans le jeu en utilisant la monnaie gagnée grâce au dur labeur de la ferme.

Allez-vous vous recréer sous forme numérique, ou peut-être créerez-vous votre personnage idéal pour la vie à la ferme ? La décision vous appartient et les possibilités sont presque infinies.

Personnalisation du personnage :

Vous commencerez Story of Seasons : Pioneers of Olive Town avec une variété d'options de personnalisation, notamment le sexe, la couleur de la peau, la coiffure et la couleur des yeux. D'autres options de personnalisation sont accessibles, et peuvent être achetées, en visitant le salon de beauté ou le spa de Olive Town.

Tenues :

Une vaste garde-robe de style vous attend dans Story of Seasons : Pioneers of Olive Town car vous pourrez vous habiller pour impressionner grâce à la large gamme de tenues disponibles. Au début, votre garde-robe sera limitée, mais vous pourrez acheter des tenues plus élégantes et plus dynamiques dans le magasin de Olive Town. Embrasserez-vous la vie d'un agriculteur ou vous habillerez-vous avec style ? Le choix vous appartient !

Embrassez la vie à la ferme avec ces nouveaux détails sur le mode de vie :

Expansion :

Votre nouvelle vie à Olive Town commence par la vie dans une tente, ce qui n'est pas très excitant, mais en explorant et en conquérant la nature sauvage, vous découvrirez bientôt un bâtiment abandonné prêt à être modifié. En utilisant vos compétences de survie nouvellement acquises et les ressources disponibles dans la nature, vous pourrez transformer et agrandir cette zone abandonnée pour en faire la ferme de vos rêves.

Les enfants :

La vie ne s'arrête pas au mariage, car après vous être marié avec le partenaire de votre choix, vous pourrez avoir votre propre enfant. Découvrez la joie de fonder une famille et d'élever votre propre enfant tout en veillant à la réussite de votre ferme.

Les animaux de compagnie :

Les animaux font un retour bienvenu dans Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, mais les fans auront désormais le choix entre encore plus d'animaux, chacun ayant son propre style de personnalité. Adopterez-vous un chien malicieux ou hériterez-vous d'un chat adorable ? Le choix vous appartient, mais n'oubliez jamais de prendre soin de vos petits amis à fourrure.

Le transport :

Voyager à travers la terre dans Story of Seasons : Pioneers of Olive Town peuvent être dangereux et fatigants, mais heureusement le transport est disponible sous la forme de votre moto bien-aimée. Si vous souhaitez embrasser la nature sauvage, vous pouvez même choisir de monter des chevaux et même des loups jusqu'à votre destination.

Apprenez à connaître votre voisinage.

Olive Town est remplie d'une abondance de personnes et vous rencontrerez au cours beaucoup d'entre-elles lors de vos activités quotidiennes. Naturellement, la première impression est toujours importante, c'est pourquoi voici quelques informations utiles sur certains habitants de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town :