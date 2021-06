Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Le contenu Terracotta Oasis Expansion Pack disponible sur Nintendo Switch

Avis aux possesseurs du Pass d'Extension de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, la troisième partie de son contenu, dénommée Terracotta Oasis Expansion Pack est enfin disponible en téléchargement. Au menu du jeu, la possibilité d'explorer une nouvelle zone exotiques, mais aussi faire la rencontre de 4 personnages issus de l'épisode précédent : Story of Seasons : Friends of Mineral Town.

Dans cette nouvelle zone enchanteresse, les joueurs pourront rencontrer Iris, une auteure reconnue, Marian, une femme excentrique, Raeger, un chef légendaire à la recherche de nouvelles recettes, et Giorgio, le fermier extravagant, et développer des relations plus étroites avec Raeger et Iris. Cette Oasis vous offrira-t-elle votre mariage de conte de fées ? Découvrez-le avec le pack Terracotta Oasis pour STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town.

Pour rappel, le Pass d'Extension est proposé au tarif de 19,99€ et proposera aux joueurs le contenu suivant :