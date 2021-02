Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Son contenu se dévoile un peu plus en vidéo

Nouvel épisode de la franche Story of Seasons signé Marvelous, à qui nous devons la grande majorité des jeux de la licence Harvest Moon, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town nous dévoile son contenu ce jour le temps d'un trailer. Dans ce dernier, nous pouvons avoir un bref aperçu de ce qui nous attends comme spécificités de gameplay :

La personnalisation de notre avatar

La mise en place du crafting d'objets

La personnalisation de la décoration extérieure

Les activités avec nos animaux de compagnie

Les événements locaux prenant la forme de mini-jeux

L'utilisation de l'appareil photos

De nouvelles zones de jeu

En attendant de pouvoir découvrir Story of Seasons : Pioneers of Olive Town le 26 mars prochain sur Nintendo Switch, nous vous laissons visualiser le dernier trailer du jeu ci-dessous.