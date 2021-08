Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - La dernière partie du Pass d'Extension dénommée Twilight Isle est enfin disponible

L'heure est enfin venue pour les possesseurs du Season Pass de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town de profiter de son contenu au complet. La cinquième et dernière partie de ce DLC dénommé Twilight Isle est désormais disponible en téléchargement , et va vous permettre d'explorer une nouvelle aire de jeu, mais aussi de rencontrer 4 personnages issus du titre Story of Seasons : Trio of Town paru sur Nintendo 3DS.

Twilight Isle est une région pittoresque où l'on trouve un lac animé, des maisons traditionnelles et un château mystérieux au loin. Ici, les joueurs pourront rencontrer Ludus, un homme à tout faire spécialisé dans la restauration de maisons, Lisette, une fille joyeuse qui aime les contes de fées et excelle dans le métier de fleuriste, Moriya, un homme d'affaires sévère, et Tigre, un jeune garçon qui respecte et admire Ludus.

Pour rappel, le Pass d'Extension pour Story of Seaons : Pioneers of Olive Town est vendu au prix de 19,99 € et peut être acheté sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch.