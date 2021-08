Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Entrez dans la Danse des Lutins avec le dernier DLC

Déjà sorti depuis un petit moment sur Nintendo Switch, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town continue son bonhomme de chemin grâce aux sorties régulières de contenu pour ceux ayant acheté le Pass D'extension. Aujourd'hui c'est donc la quatrième vague de contenu qui est mise à disposition des joueurs, à savoir :

L'ajout des costumes du Set Yukata

L'ajout du sous scénario Légendaire Danse des Lutins.

Dans le cadre du sous-scénario de la Légendaire Danse des Lutins, les joueurs interagiront avec les Lutins qui prévoient d'organiser un festival dans le village des Lutins de la Terre. Serez-vous en mesure d'aider les Lutins dans leur projet d'organiser un festival de Danse Légendaire des Lutins ? C'est à vous de décider avec ce tout nouveau contenu pour STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town.

Pour rappel, Le Pass d'Extension pour Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est vendu au prix de 19,99 € et peut être acheté sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch.