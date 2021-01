Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Découvrez les bachelors et bachelorettes en vidéo

Dernier né de la licence Story of Seasons signé Marvelous, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town vous permettra comme ses aînés de démarrer une nouvelle vie à la ferme, vous proposant de développer une exploitation agricole ou encore un élevage d'animaux variés. En plus des nombreuses activités qu'offre le jeu, vous aurez également l'occasion de vous lier d'amitié avec les habitants d'Olive Town, et même trouver l'âme sœur.

Afin de faire le point sur les différents personnages avec qui il vous sera possible de tisser des liens, vous trouverez ci-dessous deux vidéos de présentations des bachelors et des bachelorettes. Pour rappel, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est attendu pour le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.