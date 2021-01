Harvest Moon : One World change de nom en France et devient Harvest Moon : Un Monde à Cultiver

Si la majeure partie des joueurs attendaient surtout de la part de Natsume un coup de fouet sur l'amélioration graphique de leur jeu Harvest Moon : One World, il semblerait que les projets du développeurs étaient autres. En attendant de pouvoir découvrir le nouvel opus de la licence Harvest Moon sur Nintendo Switch, la jaquette officielle française du jeu vient de nous révéler que le titre avait changé de nom pour sa commercialisation dans nos rayons.

Adieu donc Harvest Moon : One World, et bienvenue Harvest Moon : Un Monde à Cultiver. Attendu pour le 5 mars 2021 , il sera du coup en concurrence ce même mois avec le "Harvest Moon" développé par Marvelous : Story Of Seasons : Pioneers of Olive Town.