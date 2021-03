Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Débutez votre nouvelle vie dans la ville de vos ancêtres

Nouvel épisode de la licence désormais culte de Marvelous, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est enfin disponible sur Nintendo Switch. L'occasion pour les joueurs en manque de nature de s'évader de la ville destination le village de campagne de notre grand-père afin de reprendre la ferme familiale et tisser de nouveaux liens avec les villageois.

Proposé en édition simple mais également en édition Deluxe, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town propose également un Pass d'Extension au prix de 19,99€ permettant d'accéder à des costumes et scénarios supplémentaires. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner la bande-annonce francophone du jeu.