Story of Seasons : Pioneers of Olive Town dévoile son édition collector

Nouvel opus de la franchise Story of Seasons signée Marvelous, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town aura le droit comme son prédécesseur à une édition collector eu Europe. Sobrement appelée Deluxe édition, elle comprendra les éléments suivants :

Un exemplaire de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Cahier A5 de 140 pages

10x Cartes à collectionner avec les bachelors et bachelorettes

Affiche A3 présentant une illustration exclusive d'Igusa Matsuyama

Boîte collector avec des illustrations exclusives d'Igusa Matsuyama