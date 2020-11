Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - La jaquette officielle du jeu dévoilée

En attendant de pouvoir enfiler nos bottes sur les traces de notre grand-père dans le village d'Oliville, les joueurs qui attendent impatiemment Story of Seasons : Pioneers of Olive Town peuvent découvrir dès à présent la jaquette du jeu. Une bonne mise en bouche en attendant la sortie du jeu le 26 mars 2020 . Espérons avoir davantage d'informations dans les prochaines semaines sur le contenu en lui-même.

Inspirés par les histoires de l'époque des pionniers de votre grand-père, faites vos bagages et quittez le tumulte de la ville pour profiter de la vie rurale d'Oliville.

Vous aurez du pain sur la planche : au fil des ans, la nature a reconquis la ferme de votre grand-père. Il est donc temps de vous retrousser les manches et de reconstruire le rêve de votre grand-père.

Très proche de votre ferme, Oliville est une ville portuaire située sur la côte de la péninsule. C’est peut-être une petite ville tranquille, mais elle abrite un éventail de personnages uniques. Et bien que les habitants se débrouillent bien dans ce lieu pittoresque, des touristes plus nombreux ne feraient pas de mal...

La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

Un monde sauvage à découvrir

Domptez la nature de la péninsule, découvrez la faune et la flore locales, ainsi que les secrets du monde autour de vous. Travaillez la terre pour construire la ferme de vos rêves à partir de rien. Construisez des installations comme vous le souhaitez, améliorez vos compétences agricoles et fabriquez tout, des clôtures aux arroseurs pour les cultures !

Cultivez votre ferme, cultivez votre ville

Réunissez et traitez les matériaux pour répondre aux demandes et améliorer l’infrastructure d’Oliville, mettez vos outils à niveau ou commandez de nouveaux accessoires ou tenues.

Mécanismes simples, jeu riche

Les fermiers en herbe peuvent avoir l’esprit tranquille avec le retour du Mode Pousse et du Mode Normal, avec un nouveau système de demande mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités alors que vous aidez les habitants locaux ! Les joueurs expérimentés prêts à créer leur ferme dynamique trouveront tous les éléments fondamentaux de la série STORY OF SEASONS, avec de nouvelles variations par rapport au jeu classique.

Il se passe toujours quelque chose à Oliville !

Participez aux festivals locaux alors que la ville s’anime avec plus de 200 événements uniques ! Apprenez à mieux connaître vos voisins et vous pourriez même trouver l’amour parmi eux.