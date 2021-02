Harvest Moon: Un Monde à Cultiver s'offre une date de sortie en France

Si vous êtes un amateur des jeux de simulation de vie et que vous êtes un grand fan de la série des Harvest Moon alors il se pourrait que cette annonce soit faite pour vous. En effet, la Nintendo Switch va accueillir un nouveau titre de cette célèbre licence à savoir Harvest Moon : Un Monde à Cultiver.

Annoncé il y a plusieurs mois de cela, le titre vient d'obtenir une date de sortie en France par le biais d'un nouveau trailer. Préparez vos agendas car Harvest Moon : Un Monde à Cultiver est attendu le 5 mars 2021 sur la console hybride de Nintendo. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site officiel du jeu ou sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Bord de mer, sommets enneigés ou plaines verdoyantes… installez votre ferme où vous voulez et explorez la faune et la flore caractéristiques de chacune des régions. Plantez et faites pousser de nombreuses variétés de fruits et légumes et occupez-vous de vos animaux pour faire prospérer votre ferme.

Sur votre chemin découvrez des lieux plein de richesses et rencontrez des personnages hauts en couleur. Et qui sait peut-être que vous trouverez l’amour ! Embarquez dans une aventure qui dépasse les frontières de votre village avec Harvest Moon: Un Monde à Cultiver dès le 5 mars sur Nintendo Switch.