Harvest Moon : One World se dévoile pour la première fois en vidéo

On attendait de pied ferme les premières images de Harvest Moon : One World sur Nintendo Switch, nous sommes désormais servis. Natsume a en effet profité de la New Game+ Expo pour dévoiler en exclusivité les premières images du jeu, et son tout nouveau "moteur HD". Natsume précise tout de même qu'il s'agit d'un premier aperçu du jeu actuellement en développement, et attendu pour cet automne sur Nintendo Switch et PS4. En espérant que des textures soient rapidement ajoutées au titre.

Pouvez-vous imaginer un monde sans tomates, sans fraises, ni même sans choux ? C'est la situation dans laquelle les joueurs se retrouveront dans le dernier épisode de la série Harvest Moon. Seul un vieux livre donne des indices sur ce qui était autrefois... Mais, poussés par une mystérieuse découverte, les joueurs se retrouvent dans une aventure qui s'étend non seulement à leur ville natale, mais au monde entier ! Quel genre de personnes et de lieux vous attendent ? Des magnifiques plages de Halo Halo aux montagnes enneigées de Salmiakki, il y a littéralement tout un monde à explorer !