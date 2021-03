Harvest Moon : Un Monde à Cultiver - disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Harvest Moon fait partie de ces séries de jeux vidéo qui ont pour intention d'être reposant et calme à l'instar d'Animal Crossing : New Horizons ou Stardew Valley. Si cela fait plusieurs années que l'on a aucune nouvelle de cette franchise et bonne nouvelle celle-ci fait enfin son grand retour sur Nintendo Switch.

En effet, aujourd'hui nous célébrons la sortie officielle du nouvel opus nommé Harvest Moon : Un Monde à Cultiver. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch pour 49.99€, le jeu vous promet des heures et des heures de farm et de sérénité. Découvrez sans plus attendre, le trailer de lancement de Harvest Moon : Un Monde à Cultiver ci-dessous.

Démarrez une nouvelle vie et explorez un vaste monde ! Gérez et faites grandir votre ferme tout en explorant un monde riche en aventures, en cultures variées et en liens à tisser dans Harvest Moon: Un Monde à Cultiver sur Nintendo Switch. Un paradis perdu Il y a fort longtemps, un monde riche en ressources prospérait grâce à la Déesse des récoltes. Des créatures, grandes et petites, s'épanouissaient dans cet environnement verdoyant. Les fruits et les légumes poussaient en abondance tout au long de l'année. Cependant, son peuple, qui vivait jadis dans la paix et l'harmonie grâce aux bénédictions de la Déesse des récoltes finit par perdre son respect pour la nature. La Terre généreuse disparut alors du monde, et avec elle, le pouvoir de la déesse. Cependant, la déesse ne perdit jamais espoir qu'un jour, la Terre généreuse serait ravivée par une main du destin. Récoltez les fruits de votre travail Attrapez votre fourche et lancez-vous dans la vie à la ferme en travaillant vos champs et en prenant soin de vos animaux. Gagnez de l'argent en vendant le fruit de votre travail et transformez votre modeste installation en véritable domaine ! Un vaste monde Un monde d'aventures vous attend ! Vos voyages vous mèneront à travers cinq régions harmonieusement connectées disposant chacune d'un climat, d'une flore et d'une faune uniques. Plantez de nouvelles racines Grâce à l'Expando-Ferme, une invention dernier cri que vous pouvez emporter partout, il est maintenant possible de créer une ferme où vous voulez ! Les peuples de chaque région se sont adaptés à leur climat local et pour prospérer dans votre nouveau foyer, vous allez devoir apprendre à leurs côtés pour savoir comment entretenir de verts pâturages, cultiver le riz, ou encore comment bien s'occuper de rennes ! Développez vos cultures Dans ce monde qui regorgeait autrefois d'abondantes cultures, il n'est aujourd'hui plus possible que de cultiver des pommes de terre. Pour mettre la main sur de nouvelles variétés de graines, vous aurez besoin de l'aide des Feux follets, mais ils ne sont pas faciles à trouver... Vos graines peuvent aussi donner des résultats différents suivant l'endroit où vous les plantez, n'ayez pas peur de laisser parler votre curiosité ! Faites bourgeonner de nouvelles amitiés Vous rencontrerez une foule de personnages au cours de vos aventures. Tissez de nouvelles amitiés et participez aux festivals locaux pour devenir partie intégrante de la communauté. Capturez l'un des cinq cœurs à prendre pour lui passer la bague au doigt et commencer à fonder une famille ! Laissez parler votre créativité Exprimez-vous en personnalisant l'apparence de votre personnage et décorant votre intérieur avec vos créations !

Source : Youtube