Harvest Moon : One World dévoile sa jaquette sur Nintendo Switch

Annoncé sur Nintendo Switch pour cet automne après deux épisodes facilement oubliables, Natsume a de nouveau relancé la machine Harvest Moon en dévoilant le nouvel épisode Harvest Moon : One World. Si l'on aurait surtout aimé avoir un aperçu de l'aspect graphique et de l'interface du jeu, Natsume a préféré se concentrer sur la divulgation de la jaquette du jeu. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Harvest Moon : One World présente une toute nouvelle façon d'explorer Harvest Moon qui ravira autant les habitués de la série que les nouveaux venus (...)

Harvest Moon a évolué au fil des décennies mais a aussi toujours gardé cet aspect traditionnel et bon enfant de la culture agricole qui ont fait la renommée de la franchise. Le nouveau moteur et les nouveaux graphismes vont d'ailleurs encore améliorer cette expérience pour 2020, et nous sommes impatients de pouvoir vous révéler des informations au sujet de Harvest Moon : One World dans les prochains mois.

Pouvez-vous imaginer un monde sans tomate, fraise, ou bien encore laitue ? C'est pourtant dans un monde tel que celui-ci que les joueurs débuteront leur aventure dans ce nouvel opus de la série Harvest Moon, mais il existe un livre ancien qui semble indiquer qu'il n'en a pas toujours été ainsi... Motivés par une mystérieuse découverte, les joueurs s'embarqueront dans une nouvelle aventure qui dépassera les frontières de leur village ! Quelles rencontres allez-vous faire et quels lieux allez-vous découvrir ? Des magnifiques plages de Halo Halo aux sommets enneigés de Salmiakki, c'est un monde entier à explorer qui vous attend.