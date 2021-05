Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - La 2ème partie du Pass d'Extension est disponible

Si vous avez besoin d'un vent de nouveauté dans Oliville, peut-être avez-vous déjà cédé et fait l'acquisition du Pass d'Extension de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town. Le contenu étant divisé en 5 parties, la seconde partie du contenu est enfin accessible aux joueurs :

Connu sous le nom de Windswept Falls, ce deuxième élément de contenu téléchargeable permettra aux fans de STORY OF SEASONS d'explorer une toute nouvelle zone rafraîchissante et d'interagir avec quatre personnages d'un ancien épisode de la franchise sorti à l'origine sur Nintendo 3DS™. Dans le cadre de Windswept Falls, les joueurs pourront explorer le village, pêcher dans le lac voisin et développer de nouvelles relations avec deux visages familiers de la franchise STORY OF SEASONS. Ces personnages personnages vous feront-ils chavirer ? Vous devrez explorer Windswept Falls pour le découvrir. Ceux qui souhaitent faire forte impression à Windswept Falls, ou porter quelque chose de nouveau à Olive Town, pourront le faire avec l'arrivée du contenu School Uniform Costumes. Ce contenu téléchargeable ajoutera des uniformes scolaires de style élégant pour le personnage du joueur et les 10 candidats au mariage, permettant aux fans de revivre les joies de la jeunesse. Allez-vous créer une comédie romantique avec votre moitié ? Vous seul pouvez en décider avec ce nouveau contenu de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town.

Pour rappel, le Pass d'Extension est proposé au tarif de 19,99€ et proposera aux joueurs le contenu suivant :