Story of Seasons : Pioneers of Olive Town dévoile son Expansion Pass

En attendant la sortie de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, Marvelous continue de communiquer sur le contenu de son jeu de simulation agricole. Après nous avoir présenté les bachelors et bachelorettes, Marvelous fait le point aujourd'hui sur les bonus de précommande, et a également annoncé la sortie d'un Pass d'Extension.

Concernant les précommandes, chaque personne qui décidera de faire l'aquisition de Story of Seasons : Pioneers of Olive Town sur l'eShop bénéficiera d'un ensemble d'équipement à l'effigie d'un renard blanc.

Le contenu des jeux Story of Seasons étant de base conséquent, ce nouvel épisode se verra gratifié de contenu supplémentaire grâce à son Pass d'Extension, qui sera disponible en même temps que Story of Seasons : Pioneers of Olive Town le 26 mars 2021 . Ce dernier proposera aux joueurs de nouvelles tenues, scénarios et aussi bachelors et bachelorettes, et le contenu sera distribué en 5 parties les mois après la sortie du jeu :

Partie 1 - Avril 2021

Pack de costumes "Animal Attire" costumes pour les protagonistes et les candidats au mariage.

Sous-scénario "Olive Town Mystery Files" - Rejoignez Mikey et Cindy pour découvrir la cause des étranges incidents qui se produisent à travers Olive Town dans le tout premier scénario mystère de la série Story of Seasons !

Partie 2 - Mai 2021

Extension "Windswept Falls" - Explorez un tout nouvel espace rafraîchissant où vivent quatre personnages d'un ancien épisode paru sur Nintendo 3DS (dont deux candidats au mariage).

Partie 3 - Juin 2021

Ensemble de costumes et uniformes scolaires pour les protagonistes et les candidats au mariage.

Extention "Terracotta Oasis" - Découvrez une oasis exotique abritant quatre personnages de Story of Seasons paru sur Nintendo 3DS (dont deux candidats au mariage).

Partie 4 - Juillet 2021

Ensembles de Yukatas pour les protagonistes et les candidats au mariage.

Sous-scénario "The Legendary Sprite Dance" - L'esprit de la terre du village est plus vivant que jamais, et les lutins sont déterminés à faire revivre leur danse légendaire et à organiser un festin... avec ou sans la permission du Boss !

Partie 5 - Août 2021

Extension "Twilight Isle" - Naviguez vers une île baignée par le crépuscule et rencontrez les quatre personnages de Story of Seasons : Trio of Towns qui en ont fait leur nouvelle maison (comprend deux candidats au mariage).

Le prix de cet expansion a été annoncé à 19,99€ avec une remise de -15% les 3 premières semaines après le lancement du jeu. Si vous préférez opter pour un achat exclusivement digital, un bundle réunissant Story of Seasons : Pioneers of Olive Town + l'Expansion Pass sera également proposé sur l'eShop au prix de 69,99€, avec une remise de -10% à son lancement.