STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town fête ses 1 million d'exemplaires vendus avec une mise à jour de contenu gratuite

Après avoir été disponible "gratuitement" pour les abonnés Européens du Nintendo Switch Online il y a peu, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town fête aujourd'hui son million d'exemplaires vendus sur Nintendo Switch uniquement (le jeu est aussi disponible sur steam). Pour fêter ce chiffre à la fois symbolique et réjouissant, Xseed Games viennent d'annoncer une mise à jour de contenu gratuite pour le titre. Disponible le 29 novembre prochain , cette mise à jour 1.1.0 ajoutera du contenu pour tous les joueurs du jeu et pas seulement pour ceux ayant acquis le pass d'extension. Au menu du jour, on retrouvera de nouvelles quêtes, de nouvelles possibilités de personnalisation, de nouvelles capacités et un nouvel objet pour vous faciliter vos vies de fermiers.

La mise à jour 1.1.0 ajoute une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment « Spirit Quests », une série d'événements et de demandes stimulantes pour les experts d'Olive Town, avec des récompenses telles que de nouvelles tenues, coiffures et capacités agricoles. Pour les joueurs cherchant à approfondir leur relation avec leur âme sœur, cette mise à jour ajoute également de nouvelles scènes d'événements post-mariage. De plus, les six candidats au mariage présentés dans le pass d'expansion peuvent désormais assister aux quatre festivals centrés sur les couples d'Olive Town, tels que le feu d'artifice et la célébration Snowshine. Les "Spirit Quest" introduites dans STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town version 1.1.0 déverrouillent une série de demandes difficiles dans lesquelles le protagoniste agit comme un intermédiaire entre les habitants et les PNJ. Les nouvelles "Spirit Quest" seront disponibles une fois que le joueur aura déclenché tous les événements de développement de ville existants et enregistré suffisamment de points de développement de ville. Les récompenses "Spirit Quest" proposent de nouveaux looks et capacités, notamment : De nouvelles tenues au salon de beauté

De nouvelles capacités agricoles

Une échelle mystérieuse reliant les zones de votre ferme

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est disponible depuis le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch au prix de 39,99 euros, le titre a par ailleurs écopé d'un 7/10 dans nos colonnes, vous pouvez retrouver le test de l'ami Lotario en cliquant ici.

Source : Xseedgames