Steve range son steak après la dernière mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate a accueilli récemment un combattant de poids : Steve provenant de l'univers Minecraft -voir détails ICI.) Un personnage très original qui a forcé Masahiro Sakurai a revoir tous les niveaux du jeu (voir détails LA) de façon à ce que Steve et ses amis puissent y placer des blocs. Un tour de force qui a tout de même engendré son lot de bugs (voir ci.) Cependant, pas de panique puisque la majorité des bugs ont été corrigés ce jeudi via une nouvelle mise à jour. Si nous vous en avons déjà parlé ici, il y a tout de même un "petit" détail amusant sur lequel on aimerait revenir pour toutes celles et ceux qui seraient passés à côté.

En effet, initialement lors de l'écran de victoire de Steve, ce dernier se goinfrait d'un steak qu'il tenait ensuite bien droit au niveau de son entrejambe (voir l'image ICI.). Une image difficile à appréhender autrement qu'avec l'esprit mal tourné. Mais que faisait donc Steve avec ce steak ? D'ailleurs était-ce bien un steak ? Sur le coup, lorsque l'image a fait le tour des réseaux, beaucoup ont cru à un montage. Pourtant, il s'agissait bien de l'écran de victoire de Steve dans le jeu de Nintendo sans aucun trucage. Alors, message (pas assez bien) caché ? Blague de potache d'un développeur qui auraient du être supprimée ou vraie erreur d'appréciation ? Difficile à dire pour le moment mais depuis la dernière mise à jour, l'écran de victoire du héros de Minecraft a été changé et Steve a rangé son steak (voir l'image ICI.) Par contre, l'histoire ne dit pas où il l'a rangé...

Il n'en reste pas moins que c'est une petite histoire qui restera dans la grande. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, retrouvez ci-dessous une vidéo de comparaison des deux écrans de victoire, avant et après la mise à jour. En attendant, une possible réaction / explication de Masahiro Sakurai, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

