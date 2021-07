Valve indique que le public ciblé par la Steam Deck est différent de celui de la Nintendo Switch

Alors que Valve dévoilait la semaine dernière son / sa Steam Deck au grand public, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que de multiples comparaisons soient faites avec la Nintendo Switch par les joueurs. Si cela peut se comprendre du fait que la Steam Deck est une console portable qui peut se brancher sur un écran grâce à un support (vendu séparément), Valve à précisé dans une interview donnée à IGN que la philosophie de la Steam Deck n'était pas la même que celle imaginée par Nintendo pour sa Nintendo Switch, et du coup, le public ciblé entre les deux constructeurs est différent.

Donc je pense que Nintendo fait un excellent travail en ciblant le public qu'ils font avec le contenu qu'ils ont. Et ça va être différent. Par exemple, lorsque vous le prenez en main, il ressemble beaucoup plus à l'ergonomie de quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec une manette de jeu coûteuse, n'est-ce pas ? Parce que c'est plus grand et plus volumineux qu'une Switch. Et si nous avons raison, c'est le bon compromis à faire pour le public que nous visons.

Gabe Newell - co-fondateur Valve