Stardew Valley : la mise à jour ambitieuse 1.5 est désormais disponible

Sorti en 2016 , Stardew Valley s'impose comme étant le jeu de référence côté simulation de vie chez les développeurs indépendants aux côtés d'Harvest Moon pour ne citer que lui. Bonne nouvelle, le studio derrière le jeu vient d'annoncer la sortie de sa toute nouvelle mise à jour la 1.5. Celle-ci nous est présentée comme l'une des plus ambitieuses à ce jour. En plus de proposer un nouveau contenu riche, des ajustements, un nouveau confort de jeu, Stardew Valley propose dans cette mise à jour un mode coop locale en écran splitté jusqu'à 4 joueurs, l'île Ginger ainsi qu'un nouveau type de ferme sur la plage.

Nouvelle zone : l'île Ginger

Mode multijoueur en local

Nouvelle type de ferme

Nouvelles fonctionnalités agricoles

Nouveaux objets

Nouveaux personnages

Nouveaux objectifs

Nouveau type de quête

Nouveaux événements

Nouveaux accessoires (vêtements, chapeaux, chaussures, etc.)

Nouvelles armes

Nouveaux meubles

Nouveaux poissons

Diverses cutomisations généraux

Et bien plus encore...

Pour le moment, ce tout nouveau contenu gratuit ne concerne actuellement que les joueurs PC. Cependant celle-ci sera déployé un plus tard au début d'année 2021 sur console dont la Nintendo Switch et plus tard après sur smartphone . Si cela vous intéresse, retrouvez tous les changements parus dans cette nouvelle mise à jour ici. Restez connectés sur Nintendo-Master pour ne pas manquer les futures mises à jour du jeu.

Source : Stardewvalley