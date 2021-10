Haunted Chocolatier : un coup d'oeil sur le nouveau jeu du créateur de Stardew Valley

Après le succès fulgurant de Stardew Valley, écoulé à près de 15 millions d'exemplaires dans le monde, Eric Barone, via son studio ConcernedApe se prépare à sortir un nouveau jeu nommé Haunted Chocolatier. Il s'agit d'un nouveau RPG / Simulation dans lequel on dirige un chocolatier vivant dans un château hanté et qui pour fabriquer de délicieux chocolats doit rassembler des ingrédients rares... On ne sait pas encore si le jeu est connecté à Stardew Valley mais les deux jeux ont des points communs et des différences... Le développement du jeu a commencé il y a un an et Eric Barone travaille seul, principalement le soir et le Week-end. Sachant qu'il est aussi occupé par d'autres projets, il faudra sans doute patienter un peu avant de pouvoir le découvrir. En attendant, retrouvez sur cette page, un premier trailer et quelques captures d'écran.

Haunted Chocolatier est pour le moment prévu sur PC mais Eric Barone a la" ferme intention de l'apporter également aux autres grandes plateformes." En tout cas, on adore déjà.

Source : Hauntedchocolatier