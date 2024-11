Stardew Valley se met enfin à jour en version 1.6.9. sur Nintendo Switch

Souvenez-vous, nous vous avions parlé de la mise à jour 1.6 pour Stardew Valley. Enfin , les joueurs sur consoles, dont les impatieux joueurs sur Nintendo Switch peuvent enfin découvrir les nombreux ajouts de contenu offerts par cette mise à jour gratuite. Après plusieurs mois d'attente, ils rattrapent ainsi les utilisateurs PC, qui ont eu accès à ces nouvelles fonctionnalités dès avril dernier .

La mise à jour 1.6.9 vient apporter des améliorations significatives et un contenu encore plusriche. L'agriculture en pixels a encore de beaux jours devant elle grâce à de nouvelles possibilités. Les joueurs consoles, qui ont ressenti une certaine frustration face à l'attente, peuvent désormais profiter des mêmes avantages que leurs homologues sur PC grâce à cette mise à jour 1.6.9 qui vient mettre toutes les versions au même niveau de contenu et de patchs.

Avec cette mise à jour, Stardew Valley continue d'évoluer et de s'enrichir, consolidant ainsi son statut de jeu indémodable et apprécié, notamment par les joueurs Nintendo Switch.

Stardew Valley 1.6.9 is now available for PC/Mobile/Console!

(Please be aware some platforms are still in the process of rolling out)