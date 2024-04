Stardew Valley se mettra à jour "dès que possible" sur Nintendo Switch

Alors même que Stardew Valley s'est récemment vu mis à jour en contenu via une version 1.6 tout juste sortie sur PC, le déploiement de cette mise à jour sur Nintendo Switch se fait attendre. Sur ses réseaux sociaux, Eric Barone, le concepteur et créateur du titre a fait savoir que ce déploiement débarquera "dès que possible" sur les autres plateformes dont la Nintendo Switch.

Console et mobile 1.6 - La mise à jour est en cours de création et sera publiée dès que possible. Je n'ai pas de date de sortie précise, mais je donnerai des mises à jour s'il y a quelque chose d'important à partager. J'apprécie vraiment votre patience et votre compréhension.