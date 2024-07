Le créateur de Stardew Valley promet que tous les futurs DLC et mises à jour de contenu de ses jeux seront à jamais gratuits

Alors même que les fans de Stardew Valley sur Nintendo Switch et sur les autres plateformes attendent impatiemment la dernière mise à jour d'ampleur du titre, la version 1.6 qui est d'ores et déjà disponible sur PC depuis mars dernier , Eric Barone (ou ConcernedApe sur ses réseaux) est toujours aussi loquace avec ses fans. En parlant de la sortie prochaine, mais sans date, de la mise à jour 1.6 sur Nintendo Switch, et en mentionnant qu'il travaille quotidiennement et personnellement dessus, la question de la gratuité de tous les futurs contenus du jeu s'est vue posée par un fan :

Un serment qui vient adoucir l'attente des joueurs Nintendo Switch qui n'en peuvent plus d'attendre que la mise à jour 1.6 de Stardew Valley trouve enfin le chemin sur la console hybride.

I swear on the honor of my family name, i will never charge money for a DLC or update for as long as I live. Screencap this and shame me if I ever violate this oath