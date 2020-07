Stardew Vallew : une édition collector physique limitée

Sorti initialement en février 2016 , développé par Eric Baronne et édité par Chucklefish Games, Stardew Valley va enfin recevoir une version collector physique pour PC et Nintendo Switch avant la fin d'année 2020. Cette édition nous la devons grâce à l'entreprise Fangamer, celle-ci inclut :

D'ores et déjà disponible en précommande ici et prévu pour 6 novembre 2020 , les fans devront alors débourser environ 55 euros (+30 euros pour les frais de port) pour pouvoir mettre la main dessus. Une somme qui reste toutefois conséquente pour notre petit porte-monnaie. Sinon, vous pouvez vous contenter de la version physique standard à 25€ environ.

Retrouvez ce magnifique collector en image ci-dessous.

I'm really pleased to announce a physical version of Stardew Valley for Switch & PC! This is in collaboration with @Fangamer and there is both a standard edition and a collector's edition w/ bonus goodies. Pre-orders are now available: https://t.co/u0Cp2PAyms pic.twitter.com/VbqK7Koylh