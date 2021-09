SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake : revivez les meilleurs épisodes de Bob L'éponge dans ce nouveau jeu vidéo

Bob L'éponge est devenu en quelques années, une icone de la culture populaire. Créée à la fin des années 90 par un ancien professeur de biologie (aujourd'hui disparu) Stephen Hillenburg la série animée Bob L'Eponge a immédiatement rencontré le succès auprès d'un très large public de 3 à 103 ans. Depuis, la série a été déclinée en près de 13 saisons et est toujours actuellement en production, ce qui est un record pour une série animée diffusée sur les chaînes jeunesses. Evidemment, Bob L'Eponge, c'est aussi des films et des produits dérivés, des peluches, des livres, des comics... C'est aussi, bien évidemment, des jeux vidéo. Dernièrement, Bob s'est illustré sur Nintendo Switch avec deux jeux : le remaster de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom (voir notre test ici) ou encore l'adaptation exclusive du jeu mobile Bob L'Eponge : Cuisine en Folie. Et si vous aimez Bob L'éponge, vous serez heureux d'apprendre que THQ Nordic vient d'annoncer lors d'un stream spécial pour son dixième anniversaire que Bob L'Eponge allait revenir très prochainement dans SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake un jeu prévu sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Dans ce titre d'anthologie, Bob se retrouvera projeté dans 7 univers reprenant les environnements et les personnages de ses meilleurs épisodes et pour s'en sortir il devra revêtir un des 30 costumes disponibles dans le jeu et reprenant là encore des costumes et des transformations emblématiques du show. Pour l'instant, le jeu n'a pas de date de sortie mais il est annoncé prochainement. ON ne sait pas encore, non plus, si la version. En attendant d'autres détails, retrouvez des images et le super trailer du jeu ci-dessous.