Bob L'Eponge - The Cosmic Shake sera doublé avec les voix originales de l'animé

Si, comme votre serviteur, vous êtes fan de Bob l'Eponge carrée (surtout des premières saisons) forcément vous gardez un œil sur SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, un jeu d'action-aventure en 3D qui reprend (à priori) le moteur de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, le remaster du jeu des années 2000 sorti en 2020 mais semble bien plus proche de la série animée. En effet, les différents trailers ont montré que le jeu allait faire référence à de très nombreux épisodes comme les Bus Farceurs, Le Papillon, Le Hollandais Volant, Fou de Karaté, les Bras gonflables, la Coqui-magique, les Livreurs de Pizza, le Permis de conduire, la Bouboule collante, Marcel Bubule, l'Hippocampe, Le Club des Mauviettes, l'île Karaté, l'Ours des mers, Tout ce qu'un employé doit savoir, Bob l'éponge D.C, Guillaume Calamarchic ou encore l'Orchestre avec le cultissime Sweet Victory de David Glen Eisley. Bref, pour les fans, ça devrait le faire d'autant plus que cette fois-ci, le doublage sera effectué par les mêmes acteurs et actrices qui doublent les personnages dans la série animée et cela quelque soit la langue choisie. Pour en avoir un aperçu, retrouvez un trailer spécial très F.U.N. En prime, retrouvez aussi quelques images du jeu ci-dessous.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est prévu " prochainement " sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.