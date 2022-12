Bob L'Eponge - The Cosmic Shake obtient une date de sortie sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch

Prêts les enfants ? Oui capitaine ! J'ai pas entendu ! Oui capitaine ! Si ces quelques mots vous évoquent quelque chose, c'est que vous connaissez Bob l'Eponge, la série culte de Nickelodeon. Née au siècle dernier, en 1999 , cette série délirante est toujours en production, plus de 23 ans plus tard et ses fans toujours plus nombreux. Autant dire que le potentiel commercial de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, le nouveau jeu d'action-aventure en 3D de notre éponge préférée (en même temps, on ne connait pas non plus 36 éponges) est énorme. Evidemment, on espère que le jeu saura se distinguer des opus précédents et notamment de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, le remaster du jeu des années 2000 sorti il y a deux ans , auquel il ressemble à priori beaucoup et surtout des nombreux jeux à licence se contentant du minimum... En attendant de le découvrir manette en main, THQ Nordic vient d'annoncer la date de sortie du jeu : ce sera le 31 janvier prochai n. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes sur plusieurs supports avec 7 costumes spéciaux en bonus (dont Bob Carlo, Bob préhistorique, Bob musicien ou encore Bob l'homme sirène). Retrouvez ci-dessous, le trailer d'annonce.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est attendu le 31 janvier 202 3 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.