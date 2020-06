On passe l'éponge avec notre test de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Bob l'Eponge est une série animée phare des vingt dernières années qui met en vedette une éponge carrée qui vit dans un ananas au fond de la mer... Délirante et poétique, la série doit son succès planétaire à son créateur, le regretté Stephen Hillenburg qui a su faire de Bob, le "petit prince" ou l'enfant que nous sommes ou que nous avons tous été un jour... Si vous ne connaissez pas la série, on ne saurait trop vous conseiller de regarder les premières saisons (les meilleures) vous ne perdrez pas votre temps. Evidemment, vu son succès et sa longévité (la série est toujours en production actuellement) la série a eu droit à un nombre incalculable d'adaptations vidéoludiques... malheureusement jusqu'à présent aucune n'a jamais réellement fait honneur à l'univers créé par Stephen Hillenburg aux contraire de la série des Simpson (autre série animée à la très longue carrière ) qui a eu droit à un super jeu d d'EA, il y a quelques années

Malgré tout quelques jeux ont réussi à se démarquer notamment Bob : Super Vengeur (dans sa version DS) ou encore Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom sorti au début des années 2000 sur PS2, Xbox, PC et GameCube... Et c'est justement ce dernier qui a droit aujourd’hui a un remake sur Nintendo Switch. Alors était-ce bien nécessaire , Pour avoir notre avis, nous vous invitons à lire notre test complet ICI. Et comme parfois une longue vidéo vaut mieux qu'un petit discours (proverbe inventé) retrouvez la première heure de jeu en français dans notre vidéo exclusive.

