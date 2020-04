Nouveau trailer pour Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Bob L'éponge est une série animée culte qui a débuté sa carrière sur les écrans de télé américains en 1999 et qui, plus de 20 ans plus tard est encore en production avec toujours quasiment le même succès. Une treizième saison est d'ailleurs actuellement en chantier ainsi qu'un spin-off qui devrait être lancé cette année sachant que le troisième long métrage d'animation nommé Bob L'Eponge : Eponge en Eaux Troubles (avec Keanu Reeves) est attendu (si tout se passe bien, ou dans tous les cas, mieux) cet été au cinéma.

A côté de ça, Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom initialement sorti sur PS2, GameCube et PC en 2003 revient sur Nintendo Switch (et d'autres plateformes) dès le 23 juin prochain . Au programme jouabilité et graphismes revus, séquences inédites et nouveau mode multijoueur. En attendant de pouvoir (re)découvrir le jeu, THQ Nordic vient de publier un nouveau trailer que nous vous invitons à regarder ci-dessous.