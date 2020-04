Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté dévoile ses éditions collector

Pour mémoire, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - REHYDRATED ou en bon français, Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté est un remaster d'un titre déjà sorti sur consoles et PC en 2003. Plutôt amusant, et bourré de références sympa pour les fans, on aurait cependant pas parié sur son retour près de 17 ans plus tard...

Cependant THQ Nordic n'a pas fait les choses à moitié puisque non seulement les graphismes et le gameplay du jeu ont été optimisés mais des scènes supprimées à l'époque ont été réintégrées et surtout le jeu possède désormais un nouveau mode multijoueur pour deux joueurs, en ligne et en écran partagé. Pour finir, sachez que le jeu aura droit à deux éditions spéciales incluant des figurines et des goodies :

L'édition F.U.N incluant :

Une figurine Bob l'éponge de 8 "/ 20 cm avec une spatule dorée et une langue flexible

Une figurine de 7 "/ 18 cm de Patrick

La figurine Sandy 8 "/ 20cm

Stickers muraux

Un ensemble de porte-clés Tiki

6 lithographies

Les chaussettes de tennis de Bob

Le jeu lui-même

L'édition Shiny incluant :

Une figurine Bob l'éponge de 8 "/ 20 cm avec une spatule dorée et une langue flexible

6 stickers muraux

Un ensemble de porte-clés Tiki

6 lithographies

Les chaussettes de tennis de Bob

Le jeu lui-même

Retrouvez un trailer et une présentation de l'édition F.U.N dans la vidéo ci-dessous avec en prime quelques images.