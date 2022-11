Splatoon 3 - "Quel type de partenaire Pokémon préfères-tu ?" Le pré-Festival spécial Pokémon commence

Le lancement du festival collaboratif entre Splatoon 3 et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est imminent et le pré-festival vient de débuter. Les joueurs peuvent donc dès à présent répondre à la question "Quel type de partenaire Pokémon préfères-tu ?" en choisissant leur camp parmi ces trois propositions :

Plante

Feu

Eau

De plus, les joueurs ont jusqu'au terme du festival le lundi 14 novembre à 1 heure du matin (heure de Paris) pour engranger un maximum de conches et les dépenser à la loterie présente dans le Hall du jeu. Pour rappel, ce festival aura lieu du samedi 12 novembre à 1 heure du matin (heure de Paris) au lundi 14 novembre à la même heure et verra s'affronter trois équipes pour la victoire.

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet.