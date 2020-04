Splatoon 2 nous ressert le premier Splatfest à base de ketchup et mayonnaise

Décidément Nintendo veut absolument nous empêcher de procrastiner ou de bloquer devant les chaînes d'info en continu en nous faisant jouer à la Switch coûte que coûte. Après la mise à jour de Super Mario Maker 2 (voir ici) et avant celle d Animal Crossing : New Horizons (voir là) c'est Splatoon 2. qui se rappelle à notre bon souvenir avec une démo spéciale (voir ici) mais aussi avec l'annonce d'un nouveau Splatfest !

Enfin "nouveau" faut le dire vite puisque comme les chaînes de télévision qui "dégradent" leurs antennes en les saturant de rediffusions, le thème de ce nouveau festival n'est ni plus moins qu'un recyclage de celui du tout premier Splatfest de Splatoon 2 ! On nous ressert donc le fameux dilemme : êtes-vous plutôt ketchup ou mayonnaise ?

En même temps, il ne s'agit que d'un prétexte pour s'amuser et puis ce n'est pas comme si on connaissait la fin ! D'ailleurs, cela va peut-être donner l'occasion aux aficionados du ketchup de prendre leur revanche sur les cinglés de la mayonnaise (souvenez-vous) !

Le festival Mayo vs Ketchup se déroulera du 22 mai au 24 mai 2020 à 15 heures. On ne sait pas si, d'autres Splatfest suivront et si ce regain d'activité autour de Splatoon 2 annonce des surprises voire une suite mais évidemment, on reste à l’affût.

