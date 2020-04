Splatoon 2 reçoit une mise à jour et une nouvelle démo spéciale

On avait peut-être tendance un peu à l'oublier mais Nintendo vient de se charger de nous le rappeler : Splatoon 2 est toujours là et les développeurs du jeu continuent de soigner leur bébé. La preuve avec une nouvelle mise à jour qui fait passer le jeu en version 5.2.0. Cette mise à jour apporte notamment de subtiles modifications de façon à équilibrer le jeu et inciter les joueurs à utiliser différentes armes. La mise à jour allonge aussi le temps de reconnexion pour les joueurs qui ont tendance à se déconnecter un peu trop souvent (ce qui concerne d'après les développeurs moins d'1% des joueurs.)

Par ailleurs dans le même temps, on apprend que le jeu va avoir droit à une nouvelle démo spéciale la Splatoon 2 Special Demo 2020 qui sera téléchargeable sur l'eShop dés demain. Cette démo permettra à tous ceux qui n'ont pas le jeu de tester quasiment le jeu complet en jouant avec tous les joueurs en Guerre de Territoires à 4 contre 4 en ligne ou en local mais aussi en découvrant les batailles classées et le mode coopératif Salmon Run.

La démo sera active à partir du 30 avril 2020 pendant plus d'un mois jusqu'au 5 juin 2020 !!! Evidemment pour en profiter, il vous faudra un abonnement au Nintendo Switch Online (et "une solide connexion internet";) Cependant si vous n'êtes pas abonné, vous recevrez un code d'essai de sept jours (et cela même si vous avez déjà essayé le service.)

Attention cependant car à la fin de l'essai, la semaine sera automatiquement converti en abonnement d'un mois. Donc si vous ne voulez pas vous abonner, pensez à résilier ou si vous voulez un abonnement plus long et/ou plus avantageux, faites le nécessaire avant la fin de l'essai. A notez que durant l'offre d'essai, Splatoon 2 sera disponible à 39,99€ au lieu de 59,99€.

Pour finir, sachez aussi que Nintendo vient d'annoncer un (presque) nouveau Splatfest- voir ici.