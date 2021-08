Spiritfarer - Embarquez avec Stella et découvrez dès à présent le jeu en version boîte sur Nintendo Switch

Tout vient à point à qui sait attendre comme le dit si bien le proverbe ! Si notre ami Rubix_Man avait été conquis par le charme de Spiritfarer et son approche à la fois touchante, délicate et poétique du thème de la mort lors de son test, le jeu de Thunder Lotus Games n'avait pas eu le droit à une version physique lors de sa sortie initiale en août 2020.

Heureusement avec un partenariat trouvé entre iam8bit, Thunder Lotus Games, Skybound Games, et Just For Games, cette petite merveille de jeu de gestion s'est enfin offerte une sortie boîte sur Nintendo Switch. De quoi permettre aux récalcitrants du tout dématérialisé de profiter d'une aventure qui leur laissera à coup sûr une trace. Pour rappel, voici le contenu de l'édition physique de Spiritfarer :

Le jeu Spiritfarer sur cartouche

sur cartouche Un artbook numérique de 96 pages

Six cartes postales à collectionner

Un set de timbres autocollants mettant en valeur des lieux exotiques du jeu

Un téléchargement numérique de la bande-son du jeu, composée par Max LL.