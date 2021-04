Spiritfarer se met à jour avec son update "Lily" pour fêter son demi-million d'exemplaire vendus

Comme annoncé, Spiritfarer vient de sortir le premier de ses trois contenus supplémentaires gratuits à l'occasion de ses 500 000 exemplaires vendus (tout supports confondus). Premier update d'une série de trois, Lily est de sortie gratuitement pour tous les possesseurs du jeu. Retrouvez ci-dessous des informations sur ce contenu et sa bande-annonce.

En plus d'un nouvel esprit pour le jeu, Lily, nous allons améliorer l'expérience coopérative du jeu avec une nouvelle interface et la possibilité de pêcher à deux ! Encore plus d'ajouts sont à prévoir !

Alors que Stella embrasse de plus en plus la routine de son nouveau job de Spiritfarer , elle commence à retrouver quelques morceaux de sa mémoire. Ces morceaux prennent la forme de fleurs et ces fleurs abritent elles-mêmes des papillons. Ces papillons finiront par prendre la forme d'un nouvel esprit amical pour Stella sous la forme de Lily, sa petite soeur.

Les deux autres contenus supplémentaires devraient suivre rapidement, en voici leurs descriptifs :

Did anyone say new #Spiritfarer content? ????



The Lily Update is coming out today on #NintendoSwitch ????https://t.co/RBIqWFBiDb pic.twitter.com/e8CQrpwx0B