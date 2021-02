Spiritfarer dévoile son planning pour l'année 2021 avec au programme trois DLC gratuits

Thunrderlotus, les développeurs du jeu récemment sorti sur Nintendo Switch Spiritfarer viennent de dévoiler la roadmap du jeu pour l'année 2021 . Pour le futur du "jeu de gestion cosy sur le thème de la mort" les développeurs ont prévu non pas un, ni deux mais bel et bien trois DLC gratuits. Dans une image (visible en fin d'article) vous pouvez en apprendre plus sur ces trois contenus supplémentaires qui arriveront au cours de l'année 2021 . Le premier contenu devrait être disponible au printemps , le second au cours de l'été et le dernier à l'automne prochain . Sans plus tarder voici plus de précisions de la part des développeurs du jeu :

Le premier contenu supplémentaire portera le nom de Lily :

Alors que Stella embrasse de plus en plus la routine de son nouveau job de Spiritfarer, elle commence à retrouver quelques morceaux de sa mémoire. Ces morceaux prennent la forme de fleurs et ces fleurs abritent elles-mêmes des papillons. Ces papillons finiront par prendre la forme d'un nouvel esprit amical pour Stella sous la forme de Lily, sa petite soeur. Lily est le seul esprit qui demeurera actif la nuit. De la même manière qu'elle était une présence lumineuse dans la vie de sa grande soeur, elle continue de l'illuminer les nuits en éclairant son bateau. Vous pourrez ainsi naviguer même lorsqu'il fait nuit noire, très pratique ! En plus d'un nouvel esprit pour le jeu, Lily, nous allons améliorer l'expérience coopérative du jeu avec une nouvelle interface et la possibilité de pêcher à deux ! Encore plus d'ajouts sont à prévoir ! Lily devrait prendre son envol au printemps prochain !

Le second contenu s'intitulera Beverly :

En visitant Oxbury, Stella est abordée par un étranger qui se révèle être son ancienne voisine Beverly ! Elle est ravie de trouver quelqu'un sur cette île où elle se sentait très seule, elle a hâte de parler du bon vieux temps ! En parlant du bon vieux temps, vous vous rappelez des vieux rétroprojecteurs ? Pour continuer notre promenade sur le chemin des souvenirs nous vous présentons une toute nouvelle stations, la salle des archives, dans laquelle vous pourrez admirer de tous nouveaux objets à collectionner (les Acetates Sheets en version originale). Qui sait quelles informations ces incroyables feuilles transparentes renferment ? Nous avons aussi beaucoup d'ajouts pour améliorer le confort de jeu en cours de développement. Plus de détails à l'avenir, nous nous voulons pas gâcher ces surprises ! Vous aurez la chance de parler du bon vieux temps avec Beverly cet été .

Enfin le dernier contenu gratuit portera le nom de Jackie & Daria :

Sortie de nulle part, Stella reçoit des coordonnées pour une nouvelle île, sur celle-ci se trouve un vieil hôpital. Elle y fait la rencontre de deux esprits Jackie un médecin et Daria sa patiente. Voyant que Jackie est débordé, Stella décide de lui donner un coup de main. Vous aurez l'occasion d'explorer une toute nouvelle île, d'interagir avec deux nouveaux esprits et de vivre un tout nouvel événement ! Plus de détails à venir dans l'année.

Tout vous sera révélé quand vous rencontrerez Jackie et Daria à l'automne prochain .

Spiritfarer à encore visiblement de beaux jours devant lui, si vous êtes intéressé par le jeu vous pouvez visionner sa bande-annonce de lancement ici :