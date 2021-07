Spiritfarer - La version physique légèrement retardée sur Nintendo Switch

Après avoir enchanté les joueurs sur Nintendo Switch lors de sa sortie sur l'eShop en août 2020, Spiritfarer devait sortir en version physique suite à un partenariat entre iam8bit, Thunder Lotus Games, Skybound Games, et Just For Games. Initialement attendu pour le 27 juillet 2021, cette version boîte aura finalement un léger retard sur sa date de sortie. Mais rassurez-vous, ce report n'est que de quelques jours, Spiritfarer sera officiellement disponible à partir du 3 août 2021 .

A noter que cette version physique sera agrémentée de quelques bonus supplémentaires :

Un artbook numérique de 96 pages

Un set de six cartes postales à collectionner et d'autocollants illustrant les lieux exotiques du jeu

Un code de téléchargement numérique pour la bande-son du jeu composée par Max LL.

À propos de Spiritfarer : Que restera-t-il de vous ? Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis. Caractéristiques principales : De superbes animations et graphismes dessinés à la main.

Construisez, gérez et améliorez votre bateau.

Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez, tissez et fabriquez ce dont vous avez besoin. Tout un éventail d’activités vous attend !

Rencontrez de nombreux personnages hauts en couleur, prenez-les à bord et sous votre aile, et liez-vous d’amitié avec eux.

Courez, sautez et glissez à travers des niveaux de plateforme à la conception élégante.

Explorez un monde imaginaire fantastique. Trouvez et collectez des ressources pour améliorer votre bateau et fabriquer des cadeaux pour vos passagers.

Vivez des histoires émouvantes remplies de moments inoubliables.

Détendez-vous au long de nombreuses heures de jeu. Il vous en faudra trente pour arriver à la fin, et plus de 50 pour découvrir tout ce que Spiritfarer a à vous offrir.

Façonnez l’aventure à votre goût grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation du bateau, de votre personnage, et même du chat !