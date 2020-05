Spiritfarer se dévoile à nouveau en vidéo

Toujours attendu pour 2020 sans plus de précisions sur Nintendo Switch et autres plateformes, Spiritfarer se laisse de nouveau approcher ce jour via une toute nouvelle vidéo. L'équipe de Thunder Lotus nous livre aujourd'hui un nouvel extrait de gameplay nous permettant d'admirer davantage le travail réalisé avec le rendu graphique du jeu qui on le rappelle a été réalisé à la main. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous.

Les créateurs de Thunder Lotus ont partagé le nouveau gameplay de Spiritfarer, le "jeu de management cozy sur la mort". Le deuxième teaser du jeu Spiritfarer met en lumière les niveaux de plateforme plus dynamiques du jeu, qui servent de contrepoint au gameplay de gestion confortable et au récit émotionnel de Spiritfarer. De plus, le développeur a annoncé son intention de participer au prochain Steam Game Festival - Summer Edition en organisant un AMA le 10 juin 2020.